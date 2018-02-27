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Abdullah Gül, Necmettin Erbakan'ı andı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, vefatinin 7. yıl dönümünde yayınladığı videoyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı unutmadı.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 19:04..
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Abdullah Gül, Necmettin Erbakan'ı andı

Bugün Milli Görüş'ün Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 7. yıl dönümü.

GÜL, ERBAKAN'I UNUTMADI

Erbakan'ın vefat yıl dönümünde öğrencilerinden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de unutmadı.

Gül, sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda: "Bugün Erbakan Hoca'nın vefatının 7. yılı dönümü. Kendisini rahmetle, minnetle anıyorum. Erbakan Hoca, olağanüstü kişiliği, bilgeliği, ahlakı, vizyonerliğiyle ülkemize çok büyük hizmetlerde bulundu. Hepimizin ufkunu açtı. Anadolu'ya yeni düşünceler, yeni fikirlerin tohumlarını serpti. Bugün ülkemizi yöneten birçok arkadaşımı siyasete kazandırdı. Kendisine tekrar rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Abdullah Gül, Erbakan'ı andı VİDEO

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