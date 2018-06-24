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Abdullah Gül oyunu kullandı

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oyunu kullanmak üzere üzere İstanbul Çubuklu'daki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi ile birlikte geldi.

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 13:04..
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Abdullah Gül oyunu kullandı

İsmi Millet İttifakı'nın ve son dönemde Saadet Parti'nin adayı olması yönünde öne çıkan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu İstanbul'da kullandı.

Abdullah Gül oyunu kullandı

OYUNU ÇUBUKLUDA KULLANDI

Abdullah Gül, saat 12.00 sıralarında oy kullanacağı Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte geldi. Oy kullanacağı sınıfın önünde vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Gül, fotoğraf çektirdi. Ardından sandık görevlileriyle selamlaşan Gül çifti oy pusulalarını aldı ve kabinde oy verme işlemlerini tamamladı.

Abdullah Gül oyunu kullandı ViDEO

Oyunu 1134 nolu sandıkta kullanan Abdullah Gül, sandık görevlileriyle sohbet etti. Geçen sefer ki seçimlere oranla okuldaki kalabalığın daha az olduğu şeklindeki gözlemini paylaşan Gül'e sandık görevlisi "Sabah daha yoğundu" yanıtını verdi.

"MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLACAKTIR"

Çıkışta açıklama yapan Abdullah Gül, "Demokrasinin güzel anlarından birini yaşıyoruz. Bütün vatandaşlar olarak herkes oyunu kullanıyor. Çoğulculuk içerisinde milletin iradesi ortaya çıkacak. Neticede milletin kararı; herkesin başının üstünde olacaktır.  Milletimiz için hayırlı olacaktır" dedi.

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