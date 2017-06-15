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Abdullah Gül Saadet'in organize ettiği D-8'e katıldı

Kısa adı D-8 olan Gelişmekte Olan Ülkeler Zirvesi'nin 20. yılı İstanbul'da kutlandı. Zirveye Gül de katıldı.

15.06.2017 - 09:12
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Abdullah Gül Saadet'in organize ettiği D-8'e katıldı

Dün akşam Çırağan Sarayı'dan Saadet Partisi'nin organize ettiği programda D-8'in 20. yılı kutlandı.

ABDULLAH GÜL İLK KEZ KATILDI

Cumhurbaşkanlığı sona erdikten sonra AK Parti'nin hiçbir organizasyonuna katılmayan Gül, alışılmaşın dışına çıkarak Saadet Partisi'nin organize ettiği 20. yıl kutlamasına katıldı, liderlerle poz verdi.

Abdullah Gül Saadet'in organize ettiği D-8'e katıldı

SAADET PARTİSİ VARLIĞINI HİSSETTİRECEK

Zirveye katılan yazar Fehmi Koru ise bu yazısında şunları yazdı; "Çırağan Sarayı’nın büyük salonundaki masalara biraz da Saadet Partisi kadroları hakkında bilgi sahibi olmak için göz gezdirdim. Evet, 20 yıl öncenin Refahyol hükümetinde bakan olarak görev almış eskiler de oradaydı, ancak onlar dışındakiler bayağı genç insanlardı.

Genç yüzlere bakarken, 10 yıl öncesi AK Partisi’nin ülkeye tanıttığı kadroları andırdıklarını düşünmeden edemedim.

Saadet Partisi önümüzdeki günlerde varlığını daha fazla hissettireceğe benziyor. Olur olmaz bilemem, ama etraftan derlediğim izlenimlere bakılırsa, kendisini sisteme ve iktidara alternatif olarak sunmaya hazırlanıyor."

Abdullah Gül Saadet'in organize ettiği D-8'e katıldı

D-8 NEDİR NE ZAMAN KURULMUŞTUR?

D-8’in kurulmasına yönelik olarak atılan ilk adımı, Türkiye'nin daveti üzerine İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'nın katılımıyla 22 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "Kalkınmada İşbirliği Konferansı" oluşturmuştur.

Bu konferansın ardından gerçekleştirilen hazırlık çalışmaları mahiyetindeki üç Komisyon ve iki Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısını müteakip, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da yapılan Devlet/Hükümet Başkanları Zirvesi ile D-8 resmen kurulmuştur.

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