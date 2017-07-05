15 Temmuz gecesi milletin iradesine el koymak isteyen Fetullahçı teröristler, darbeye karşı sokağa inen halkın üzerine acımasızca ateş etti, bomba yağdırdı.
ŞEHİTLERE DUA
Kanlı darbe girişimine karşı hiç düşünmeden sokağa çıkan Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok da darbeciler tarafından şehit edildi.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şehitlerin kabrine bir ziyaret gerçekleştirdi.
Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip'in yan yana bulunan mezarlarını sulayan Gül, kabir başında Kur'an-ı Kerim okudu.
Abdullah Gül şehit Erol Olçok'un kabrinde VİDEO