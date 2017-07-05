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Abdullah Gül şehit Erol Olçok'un kabrinde

Fetullahçı teröristler tarafından oğlu Abdullah Tayyip ile şehit edilen Erol Olçok'un kabrine giden Gül, Kur'an-ı Kerim okudu.

05.07.2017 - 12:39
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Abdullah Gül şehit Erol Olçok'un kabrinde

15 Temmuz gecesi milletin iradesine el koymak isteyen Fetullahçı teröristler, darbeye karşı sokağa inen halkın üzerine acımasızca ateş etti, bomba yağdırdı.

ŞEHİTLERE DUA

Kanlı darbe girişimine karşı hiç düşünmeden sokağa çıkan Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok da darbeciler tarafından şehit edildi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şehitlerin kabrine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip'in yan yana bulunan mezarlarını sulayan Gül, kabir başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Abdullah Gül şehit Erol Olçok'un kabrinde VİDEO

Abdullah Gül şehit Erol Olçok'un kabrinde

Abdullah Gül şehit Erol Olçok'un kabrinde

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