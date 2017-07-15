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Abdullah Gül şehitleri anma töreninde

15 Temmuz şehitlerinin anıldığı törene 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.

15.07.2017 - 22:12
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Abdullah Gül şehitleri anma töreninde

Fetullahçı teröristlerin şehit ettiği isimler için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tören düzenlendi.

ERDOĞAN-GÜL YAN YANA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törene yüzbinlerce vatandaş akın etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma töreninde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.

Abdullah Gül şehitleri anma töreninde

Törene; Abdullah Gül'ün dışında eski Başbakan Tansu Çiller, spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim de katıldı.

"ALLAH DEVLETİMİZİ PAYİDAR ETSİN"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin 1. yıldönümünde "Tam bir yıl önce, hain darbe teşebbüsünü canlarını feda ederek önleyen kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle gazilerimizi şükranla anıyorum. Allah aziz milletimizi daima mutlu ve devletimizi payidar etsin" mesajını paylaştı.

Abdullah Gül şehitleri anma töreninde

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