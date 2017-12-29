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Abdullah Gül: Söylediklerim oraya buraya çekilmemeli

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, KHK ile ilgili "Muğlaklık var" eleştirisi tepki çekmişti. Gül, eleştirilere yanıt verdi.

Haber Merkezi | 29.12.2017 - 13:58..
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Abdullah Gül: Söylediklerim oraya buraya çekilmemeli

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sivillere ceza muafiyeti tartışmalarına Twitter'dan yaptığı açıklamalarla katılmıştı. Konuyla ilgili iki tweet atan Gül, "Muğlaklık var" diyerek KHK'nın yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemişti.

Abdullah Gül: Söylediklerim oraya buraya çekilmemeli

ERDOĞAN: GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI ÜZÜCÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Gül'ün açıklamalarını "üzücü" olarak niteleyerek "Bu sadece 15 Temmuz’u kapsayan bir olaydır. Bunun dışında hiçbir şey söz konusu değil. Geçmiş cumhurbaşkanımızın da, burada kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü olmuştur. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

YILDIRIM: BOŞ KONUŞMALAR

Yıldırım ise Abdullah Gül'ün KHK açıklamaları sorulduğunda, "Bu konu ülkemizde birkaç gündür konuşuluyor ama bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır." ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Gül: Söylediklerim oraya buraya çekilmemeli

"ORAYA BURAYA ÇEKİLMEMELİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt veren Gül şöyle konuştu:

"Bir kararname yayınlandı. İyi niyetle yapılmış bir kararname. Burada bir açık görüyorum, durumdan vazife çıkartacak bazıları, böyle bir detay var. Bunun önüne geçilmeli diye düşündüm. Bunu oraya buraya çekmenin bir anlamı yok açıkçası.

Ben hayatımı devlete millete hizmet ederek geçirmiş eski bir Cumhurbaşkanıyım. Bunun arkasında bir şey aranmasının anlamı olmadığını düşünüyorum."

Abdullah Gül: Söylediklerim oraya buraya çekilmemeli

Abdullah Gül: Söylediklerim oraya buraya çekilmemeli

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