Abdullah Gül taziyeye gelenlere hilye dağıttı

Geçen pazar günü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve pazartesi günü toprağa verilen babası Ahmet Hamdi Gül için Abdullah Gül, yasını baba ocağında tutuyor.

TAZİYEYE GELENLERE HİLYE VERİLDİ

Abdullah Gül, 5 gündür taziye çadırına gelenlerin başsağlığı dileklerini kabul ediyor. Kayseri’de yerel adet olduğu üzere babasının ruhu için 'Perşembe' yemeğini gün boyu veren Gül ailesi, konuklarına arkasında 'Hacı Ahmet Hamdi Gül ruhuna Fatiha-18 Aralık 1926/7 Mayıs 2017' yazılı Hz. Muhammed'in görünüşünün anlatıldığı 'Hilye’ verdi.

KUR'AN-I KERİM VE DUALAR OKUNDU

Kayserililer de, gün boyu Kuranı Kerim ve dualar okunan taziye çadırındaki cenaze yemeğine baklava, börek ve yaprak sarması getirdi. Bu arada Kayserili yayıncı İrfan Birol da Abdullah Gül’e taziye çadırında, ilk sayfasında kendisinin portresi bulunan 'Kayseri’nin boyama kitabını' hediye etti.