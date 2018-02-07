taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.570
USD
3,7842
EURO
4,6520
ALTIN
160,65
PETR
66,3500

Abdullah Gül, televizyon kuracağı iddialarını yalanladı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün televizyon kuracağı yönünde çıkan haberleri ofisinden yaptığı açıklamayla yalandı.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 19:24..
  1. Haberler
  2. Gündem
Abdullah Gül, televizyon kuracağı iddialarını yalanladı

Bugün basında yer alan "Abdullah Gül televizyon kanalı kuracak" haberleriyle ilgili 11. Cumhurbaşkanı'nın Ofisi'nden açıklama geldi.

"TAMAMEN ASILSIZDIR"

Konuyla ilgili Gül'ün ekibinin yönettiği 11. CB OFİSİ adlı Twitter hesabından şu açıklama yapıldı: "Bugün bazı basın-yayın organlarında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün Karar gazetesiyle ilişkilendirilerek televizyon kanalı kurduracağına dair çıkan haberler tamamen asılsızdır. Gerçek dışı haberler yaparak kamuoyunu yanlış bilgilendiren basın-yayın organlarının doğru haberlerle halkı bilgilendirmelerini dileriz."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

171
Orhan Gencebay: Arif Sağ ile dostluğumuz bitti

Orhan Gencebay: Arif Sağ ile dostluğumuz bitti

142
Afrin'de yaralanan askerlerin yüreklere dokunan fotoğrafı

Afrin'de yaralanan askerlerin yüreklere dokunan fotoğrafı

195
Cübbeli Ahmet'in uzay araştırmalarına eleştirisi

Cübbeli Ahmet'in uzay araştırmalarına eleştirisi

378
Metin Hara sevgilisinin eteğinin uçuşmasına izin vermedi

Metin Hara sevgilisinin eteğinin uçuşmasına izin vermedi

103
Kemal Kılıçdaroğlu delegeye baskı iddiasına cevap verdi

Kemal Kılıçdaroğlu delegeye baskı iddiasına cevap verdi

207
Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

349
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM