Abdullah Gül, televizyon kuracağı iddialarını yalanladı

nefisyemek.com, salata ve garnitür yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda ipuçları verdi.

Salata ve garnitür yapmak için öneriler

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Bulgaristan’da çifte vatandaşlık tartışması

Bulgaristan Meclisi'nde Türkiye'de ikamet eden çifte pasaportlu vatandaşların yakınlarına da vatandaşlık verilmesi teklifi tartışmalara neden oldu.