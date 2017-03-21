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Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan Nevruz mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Twitter üzerinden Nevruz Bayramını kutladı.

21.03.2017 - 17:11
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ASD

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Nevruz Bayramı'na ilişkin mesaj paylaştı.

GÜL VE DAVUTOĞLU'DAN NEVRUZ MESAJI

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül mesajında, "Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz'un, ülkemizde ve tüm dünyada barış, dostluk ve hoşgörünün egemen olduğu günlere vesile olmasını diliyorum." dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu mesajında, "Türkiye ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimin baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

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