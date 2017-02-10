OHAL kapsamındaki 686 Sayılı KHK ile toplam 4 bin 464 kişi kamu görevinden çıkarıldı.

İhraç edilen akademisyenler hakkında konuşan Gül, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Abdullah Gül'den KHK yorumu VİDEO

''ADALETLE BAĞDAŞMAYAN BİRÇOK DURUM GÖRÜYORUM''

Son KHK ile akademisyenlerin ihraç edilmesinin sorulması üzerine Gül, ''Doğrusu bunu üzüntü ile takip ediyorum. Hem vicdan ile hem adaletle bağdaşmayan birçok durumlar görüyorum" dedi.

VİCDAN YARALAYICI..

Abdullah Gül, "Özellikle bilim dünyasında, üniversitelerde bu işin sıklaşması çok rahatsız edici ve çok vicdan yaralayıcı. Ümit ediyorum ki süratle düzeltilir bunlar" şeklinde konuştu.