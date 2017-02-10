taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.362
USD
3,6869
EURO
3,9190
ALTIN
145,45
PETR
56,6200

Abdullah Gül'den KHK yorumu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son KHK ile akademisyenlerin ihraç edilmesine, ''Üzüntü ile takip ediyorum.'' yorumunda bulundu.

10.02.2017 - 16:06
  1. Haberler
  2. İç Haber
Abdullah Gül'den KHK yorumu

gül

OHAL kapsamındaki 686 Sayılı KHK ile toplam 4 bin 464 kişi kamu görevinden çıkarıldı.

İhraç edilen akademisyenler hakkında konuşan Gül, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Abdullah Gül'den KHK yorumu VİDEO

''ADALETLE BAĞDAŞMAYAN BİRÇOK DURUM GÖRÜYORUM''

Son KHK ile akademisyenlerin ihraç edilmesinin sorulması üzerine Gül, ''Doğrusu bunu üzüntü ile takip ediyorum. Hem vicdan ile hem adaletle bağdaşmayan birçok durumlar görüyorum" dedi.

Abdullah Gül'den KHK yorumu

VİCDAN YARALAYICI..

Abdullah Gül, "Özellikle bilim dünyasında, üniversitelerde bu işin sıklaşması çok rahatsız edici ve çok vicdan yaralayıcı. Ümit ediyorum ki süratle düzeltilir bunlar" şeklinde konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kremlin: Koordinatları Türkiye'den aldık

Kremlin: Koordinatları Türkiye'den aldık

341
Sertab Erener'in vapurda şarkı söylediği anlar kurgu

Sertab Erener'in vapurda şarkı söylediği anlar kurgu

147
İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor

12
Ankara'da CIA Başkanı Pompeo ile görüşülenler

Ankara'da CIA Başkanı Pompeo ile görüşülenler

94
Erdoğan'dan anayasa teklifine onay

Erdoğan'dan anayasa teklifine onay

368
Sezen Aksu'nun makyajsız hali

Sezen Aksu'nun makyajsız hali

125
Devlet Bahçeli Erdoğan'ın dolar çağrısını değerlendirdi

Devlet Bahçeli Erdoğan'ın dolar çağrısını değerlendirdi

162
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM