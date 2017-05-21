Abdullah Gül'den kongre mesajı

AK Parti'nin tarihi kongresine katılmayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yazılı bir mesaj gönderdi. Abdullah Gül'ün mesajını Divan Başkanı Hayati Yazıcı okudu.

"KONGREMİZİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Değerli gönüldaşlarım, kıymetli delegeler, fedakar ve cefakar çalışmalarıyla partimizi daima zafere ulaştıran teşkilat mensubu kardeşlerim, arkadaşlarım, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nin memleketimiz, Türk demokrasisi ve kutlu davamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

14 Ağustos 2001'de o günkü arkadaşlarımızla birlikte kurduğumuz AK Parti, 16 yıllık zaman sürecinde ülkemizde pek çok tabuları yıkmış, kronik sorunlara çözüm üretmiş, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda çoklu reformlarla halkımıza çok büyük hizmetler yapmıştır. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum."