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Abdullah Gül'e adaylığı soruldu

Abdullah Gül yarın adaylığıyla ilgili açıklama yapacağını söyledi.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 13:53..
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Abdullah Gül'e adaylığı soruldu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın basın toplantısıyla 24 Haziran seçimleri konusundaki düşüncelerini aktaracağını söyledi.

İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yapan Gül şöyle konuştu:

"DÜŞÜNCELERİMİ AÇIKLAMAK İSTEMEM"

"'Ülkemiz olağanüstü seçimlere gidiyor diyebilirim. Memleketimiz için hayırlı olsun inşallah. Seçim deyince beklentiler tartışmalar heyecanlar bunlar da bunun bir parçası. Memleketin geleceğinden kaygı duyan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır.

Benim ismim etrafında da bir takım söylentiler oldu. Düşüncelerimi açıklamak istemem.

"YARIN NE YAPACAĞIMI AÇIKLAYACAĞIM"

Yarın sizleri çağıracağım, ne yapacağımı neler düşündüğümü sizlere açıklayacağım.

Cami kapısında memleketin geleceğiyle ilgili önemli şeyleri konuşmayı doğru bulmuyorum. Yarın görüşmek üzere."

Abdullah Gül'e adaylığı soruldu VİDEO

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