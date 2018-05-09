Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan'ın Sakarya'da düzenlenen cenaze törenine 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. Gül, cenazede bir vatandaş tarafından protesto edildi.

CENAZE SONRASINDA BEKLENMEDİK PROTESTO

Ankara’da gördüğü tedavi sonucu hayatını kaybeden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan’ın Orhan Camii’nde düzenlenen cenaze namazına katılan 11. Dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül şehirden ayrılmak için aracına bindiği esnada, C.T. isimli bir kişi tarafından Rabia işareti yapılarak protesto edildi.

C.T., Gül'e yönelik "Ne işi var onun burada. Bizi hainlere bıraktı, hainlere yem bıraktı bizi, yazıklar olsun." sözleriyle protesto etti.

Abdullah Gül'e cenazede Rabialı protesto VİDEO

GÖZALTINA ALINDI

Sakarya’da eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan’ın cenaze namazına katılan 11. Dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü, Rabia işareti yaparak protesto eden vatandaş gözaltına alındı.





Polis ekiplerince fark edilen C.T. geniş güvenlik önlemleri eşliğinde olay yerinden uzaklaştırıldı. Daha sonrasında polis otosuna bindirildiği esnada gazetecilerin "Neden protesto ettiniz?" sorusuna C.T., “Reisime ihanet ettiği için” cevabını verdi.

C.T. ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü