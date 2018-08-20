Abdullah Gül'e 'Hain' diyen vekile Ömer Çelik'ten tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GÜL HAİNDİR"

Dağ, "Abdullah Gül de bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı. Ama Recep Tayyip Erdoğan karşısına CHP- İYİ Parti- HDP İttifakı'nın adayı olarak çıkmayı düşünecek birisi haindir." demişti.

"TASVİP ETMİYORUZ, ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞTI"

Çelik, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dikkatli bilgi kullanmaya özen gösterilmesi konusunda talimat verdiğini belirterek, “Eleştiri sınırlarını aşan ifadeleri tasvip etmiyoruz. Söz konusu ifadeler eleştiri sınırlarını aşmıştır. Tasvip etmediğimiz, doğru bulmadığımız bir ifade ortaya çıkmıştır. Abdullah Gül de partimizde milletvekilliği, bakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevleri üstlenmiştir. Bu bakımdan dikkatli ve özenli bir dil kullanılması konusundaki genel ilkemizi hatırlatıyoruz.” diye konuştu.

"DİKKATLİ BİR DİL KULLANILMALI"

Abdullah Gül’ün son zamanlardaki siyasi tutumları nedeniyle aldığı yoğun eleştirilere de değinen Çelik, “Siyasi bir tutum aldığımızda eleştirinin ortaya çıkması normal karşılanmalıdır. Ancak eleştiri sınırlarını aşan ifadelere karşı tutumumuz var. Söz konusu ifadeyi, bu ilkelerimizin dışına çıkan bir ifade olduğu için tasvip etmiyoruz. Siyasal alanın dışında kalan eleştirilerin, Cumhurbaşkanımız tarafından bize verdiği talimatı hatırlatarak, dikkatli bir dil kullanılmasını ifade ediyoruz.” dedi.