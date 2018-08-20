taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.09435
Euro
6.95305
Altın
1187.74
Borsa
90185.99

Abdullah Gül'e 'Hain' diyen vekile Ömer Çelik'ten tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Abdullah Gül'e "hain" diyen AK Parti Milletvekili Hamza Dağ'ın ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığını belirtti.

AA | 20.08.2018 - 13:21..
  1. Haberler
  2. Gündem
Abdullah Gül'e 'Hain' diyen vekile Ömer Çelik'ten tepki

2

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GÜL HAİNDİR"

Dağ, "Abdullah Gül de bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı. Ama Recep Tayyip Erdoğan karşısına CHP- İYİ Parti- HDP İttifakı'nın adayı olarak çıkmayı düşünecek birisi haindir." demişti.

Abdullah Gül'e 'Hain' diyen vekile Ömer Çelik'ten tepki

"TASVİP ETMİYORUZ, ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞTI"

Çelik, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dikkatli bilgi kullanmaya özen gösterilmesi konusunda talimat verdiğini belirterek, “Eleştiri sınırlarını aşan ifadeleri tasvip etmiyoruz. Söz konusu ifadeler eleştiri sınırlarını aşmıştır. Tasvip etmediğimiz, doğru bulmadığımız bir ifade ortaya çıkmıştır. Abdullah Gül de partimizde milletvekilliği, bakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevleri üstlenmiştir. Bu bakımdan dikkatli ve özenli bir dil kullanılması konusundaki genel ilkemizi hatırlatıyoruz.” diye konuştu.

"DİKKATLİ BİR DİL KULLANILMALI"

Abdullah Gül’ün son zamanlardaki siyasi tutumları nedeniyle aldığı yoğun eleştirilere de değinen Çelik, “Siyasi bir tutum aldığımızda eleştirinin ortaya çıkması normal karşılanmalıdır. Ancak eleştiri sınırlarını aşan ifadelere karşı tutumumuz var. Söz konusu ifadeyi, bu ilkelerimizin dışına çıkan bir ifade olduğu için tasvip etmiyoruz. Siyasal alanın dışında kalan eleştirilerin, Cumhurbaşkanımız tarafından bize verdiği talimatı hatırlatarak, dikkatli bir dil kullanılmasını ifade ediyoruz.” dedi.

Abdullah Gül'e 'Hain' diyen vekile Ömer Çelik'ten tepki

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

161
Bodrum'da fırsatçılar çayı bile 18 liradan satıyor

Bodrum'da fırsatçılar çayı bile 18 liradan satıyor

262
Türk karikatüristin köprü çizimi İtalya'yı birleştirdi

Türk karikatüristin köprü çizimi İtalya'yı birleştirdi

28
Trump Afganistan'daki savaşa Blackwater'ı gönderecek

Trump Afganistan'daki savaşa Blackwater'ı gönderecek

52
ABD'de bir hastanenin 16 hemşiresi hamile

ABD'de bir hastanenin 16 hemşiresi hamile

47
Ömer Çelik: Ankara'daki saldırı provakasyondur

Ömer Çelik: Ankara'daki saldırı provakasyondur

69
G.Saray taraftarı takımını yalnız bırakmadı

G.Saray taraftarı takımını yalnız bırakmadı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM