Abdullah Gül'ün acı günü

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Gül, baba evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.
CENAZE ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesinin öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceğini söyledi.
Kamçı ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada; "Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem babaları saat 18.30'da rahmetli oldular. Allah gani gani rahmet eylesin. Öğle namazına müteakip Cami Kebir'de kılınacak cenaze namazından sonra defin işlemi gerçekleştirilecek." dedi.