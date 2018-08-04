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Abdullah Gül'ün köşk doktoruna FETÖ kelepçesi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı döneminde doktoru olan Sedat Caner "FETÖ üyeliği" suçlaması ile tutuklandı.

Haber Merkezi | 04.08.2018 - 12:26..
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Abdullah Gül'ün köşk doktoruna FETÖ kelepçesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, hafta başında eski Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

ABDULLAH GÜL'ÜN DOKTORU...

O isimler arasında 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görevde olduğu dönemde yakın doktoru olan Sedat Caner'in de bulunduğu ortaya çıktı.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI

Caner,, savcılık sorgusunun ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıktı. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez, Caner'in "Fetö üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

FETO'NUN DOKTORLARIYLA İLETİŞİMDEYDİ

Savcılık dosyasında Caner'in FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in özel doktoru Tuncay Delibaşı ile irtibatlı olduğu, Bank Asya hesabında artış olduğu ve ByLock kullanıcısı olduğuna dair tespitlere yer verildi. Ancak Caner bu suçlamaları reddetti. FETÖ üyesi olmadığını, örgütün haberleşme ağı Bylock'u kullanmadığını savundu. 2012 yılından itibaren gül'ün yakın doktorluğu ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürlüğü görevini yürüttüğünü söyledi. Caner, Gül'ün görev süresinin dolmasının ardından ise kendi isteği ile Cumhurbaşkanlığı'ndaki işini bıraktığını belirten Caner, Ekim 2016'da Gazi Üniversitesi'ndeki görevinden kanun hükmünde kararname ile ihraç edildiğini kaydetti.

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