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Abdullah Gül'ün oğlunun sandığından evet çıkmadı

Yol arkadaşlarından uzaklaşarak AK Parti siyasetine mesafe koyan Abdullah Gül'ün oğlu da hayır oyu verdi.

20.04.2017 - 14:07
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Abdullah Gül'ün oğlunun sandığından evet çıkmadı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun süredir içeride ve dışarıda saldırı altında olan eski yol arkadaşlarının yanında yer almadığı gerekçesiyle eleştiri alıyor.

REFERAMDUM ÇALIŞMALARININ HİÇBİRİNE KATILMADI

Son olarak AK Parti'nin Kayseri mitingine katılmayan, Erdoğan'ın eski bakanlarla yaptığı toplantılara katılmayan Abdullah Gül referamdum çalışmalarının da hiçbir aşamasında yer almamıştı.

Abdullah Gül'ün oğlunun sandığından evet çıkmadı

"EVET OYU VERDİM" DİYEMEDİ

Oy kullandığı gün, oyunun rengini açık açık soran gazetecilere de 'Evet verdim' demeyen Gül, sonuçların ardından kazanan evet tarafınını tebrik dahi etmedi.

Abdullah Gül'ün hayır oyu verdiğine yönelik söylentiler yüksek sesle dillendirilirken, yeni gelen bir haber Gül ailesinin olduğu gibi hayırı desteklediğini gösterdi.

Abdullah Gül'ün oğlunun sandığından evet çıkmadı

ABDULLAH GÜL'ÜN OĞLU HAYIR DEDİ

Abdullah Gül'ün, İngiltere'de yaşayan oğlu Mehmet Emre Gül'ün, 13 Nisan'da Sabiha Gökçek Havalimanı'nda oy kullandığı sandığın tutanağı ortaya çıktı. Tutanakta, yalnızca 2 oyun kullanıldığı anlaşılan sandıktan, 2 oyun da hayır yönünde kullanıldığı belli oldu.

Abdullah Gül'ün oğlunun sandığından evet çıkmadı

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