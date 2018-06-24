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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gül'ün sandığında da birinci

Abdullah Gül'ün Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda kullandığı oyun sonucu belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 187 oy aldı.

DHA | 24.06.2018 - 19:44..
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda oy kullandığı sandıkta Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 187 oy alırken, CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye 107 oy çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gül'ün sandığında da birinci

OYUNU BEYKOZ'DA KULLANMIŞTI

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu'ndaki 1134 nolu sandıkta kullanmıştı.

Sayımı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu şu şekilde:
Recep Tayyip Erdoğan: 187, Muharrem İnce: 107, Meral Akşener: 25, Temel Karamollaoğlu: 8, Selahattin Demirtaş: 1, 3 geçersiz ve 1 oy ise boş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gül'ün sandığında da birinci

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