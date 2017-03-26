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Abdullah Öcalan'ın ablası kalp krizinden öldü

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ablası 74 yaşındaki Ayni Yıldırım, Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

26.03.2017 - 15:32
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İmralı'da çarptırıldığı ömür boyu hapis cezasını çeken PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'ne bağlı Ömerli Mahallesi'nde oturan ve uzun süreden bu yana rahatsız olduğu belirtilen 74 yaşındaki ablası Ayni Yıldırım, dün akşam saatlerinde evinde fenalaştı. Halfeti Devlet Hastanesi'ne götürülen Yıldırım, buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenerek tedaviye alınan Ayni Yıldırım dün gece geç saatlerde öldü.

CENAZEYİ DİLEK ÖCALAN TESLİM ALDI

Ölüm haberini alan Ayni Yıldırım'ın yeğeni HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan ile birlikte hastane morguna geldi. Dilek Öcalan, ölen Ayni Yıldırım’ın cenazesini teslim alıp toprağa vermek üzere Ömerli Mahallesi'ne gitti.

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