taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.632
USD
3,8086
EURO
4,6758
ALTIN
161,30
PETR
64,2700

Abdullah Taha Koç doğum gününden bir gün sonra şehit oldu

Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, doğum gününden bir gün sonra Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit oldu. Şehidin acı haberi Konya'daki ailesine verildi.

Haber Merkezi | 02.03.2018 - 00:36..
  1. Haberler
  2. Gündem
Abdullah Taha Koç doğum gününden bir gün sonra şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un (23) memleketi Konya'ya ateş düştü.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesinde oturan annesi Fatma Zehra ve babası Ahmet Koç'a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi.

Abdullah Taha Koç doğum gününden bir gün sonra şehit oldu

DOĞUM GÜNÜNDEN SONRA ŞEHİT OLDU

Koç Ailesi çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Şehit haberini alan yakınlarının akın taziyeye geldiği şehit evinin bulunduğu apartmana Türk Bayrağı asıldı.

Bekar olan şehit Koç'un doğum gününün dün olduğu ve 2015 yılında astsubay olarak görevine başladığı öğrenildi.

Abdullah Taha Koç doğum gününden bir gün sonra şehit oldu VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Aydın'ın şehidi nişan hazırlıkları yapıyordu
Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Aydınlı Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Dinek 5 ay önce nişanlanmıştı ve evlilik hazırlığı yapıyordu.
Eskişehirli şehidin 1,5 aylık kızı vardı
Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalında şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in 1,5 ay önce kız çocuğu oldu.
Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki ailesine verildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalında teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen Jandarma Astsubay Uğur Palancı’nın şehadet haberi İzmir’deki ailesine verildi.
Hulusi Akar Irak'ta
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek başkent Bağdat'a gitti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de şehit olan Arif Demirel yazın evlenecekti

Afrin'de şehit olan Arif Demirel yazın evlenecekti

35
Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki ailesine verildi

Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki ailesine verildi

43
Abdullah Taha Koç doğum gününden bir gün sonra şehit oldu

Abdullah Taha Koç doğum gününden bir gün sonra şehit oldu

15
Isparta şehit haberiyle gözyaşı döktü

Isparta şehit haberiyle gözyaşı döktü

15
ABD'den Rusya'ya 'hazırız' mesajı

ABD'den Rusya'ya 'hazırız' mesajı

29
Cumhurbaşkanı Afrin'deki çatışma hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Afrin'deki çatışma hakkında bilgi aldı

13
Eskişehirli şehidin 1,5 aylık kızı vardı

Eskişehirli şehidin 1,5 aylık kızı vardı

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM