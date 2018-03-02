Abdullah Taha Koç doğum gününden bir gün sonra şehit oldu

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Aydınlı Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Dinek 5 ay önce nişanlanmıştı ve evlilik hazırlığı yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'de teröristler ile girilen çatışma hakkında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalında şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in 1,5 ay önce kız çocuğu oldu.

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ABD'den Rusya'ya 'hazırız' mesajı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, Putin'nin nükleer füze açıklamasına cevaben, "Amerikan halkı emin olsun ki, biz tam olarak hazırız ve hazırlıklıyız" dedi.