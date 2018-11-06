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Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı Abdullah Tivnikli, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 11:37..
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Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli (59), İstanbul'da bir süredir kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cenaze ikindi vakti, Marmara İlahiyat Camii'nden kaldırılacak.

Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

ABDULLAH TİVNİKLİ KİMDİR?

1959 yılında Erzurum’da doğan Abdullah Tivnikli, 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İşletme Master Programı’nı tamamladı.

İngiltere’de eğitim için bulunduğu süreçte katılım bankacılığı modelinin dünyada nasıl uygulandığı konusunda akademik çalışmalarda bulundu.

Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

1983 yılından itibaren Türkiye’de katılım bankacılığı modelinin hukuki altyapısının hazırlanmasında yer aldı. Bu sürecin sonunda, bu modeli Türkiye‘de ilk uygulayıcısı olan Albaraka Türk’ün kuruluş sürecinde aktif bir şekilde ye aldı. 1988 yılından itibaren Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmekte olan Abdullah Tivnikli, 2001 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı.

YARDIMSEVER KİŞİLİĞİYLE TANINIYORDU

Yardımsever kişiliğiyle tanınan ve 4 çocuk babası olan Tivnikli, 2005 yılından itibaren de İstanbul Bahreyn Fahri Konsolosu unvanını taşımaktaydı.

Hüdayi Vakfı'na yakınlığıyla da bilinen Abdullah Tivnikli, katılım bankacılığı alanındaki görevlerinin yanı sıra, aile şirketi olan Eksim Grubu’nun da yönetimindeydi.

Eksim Grubu, tahıl ürünleri ticareti, enerji, gıda, madencilik sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

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