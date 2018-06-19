Abdüllatif Şener, bir otelde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"OPERASYON SEMBOLİK Mİ?"

Terör örgütü PKK'nın ana karargâhı konumundaki Kandil'e yönelik operasyona değinen Şener, şöyle konuştu: "Seçim öncesi, 'Kandil'e gidilebilir mi gidilmez mi' diye tartışma yapmayı gerek görmem. Niye gerek görmem? Bir şey milli menfaatlerimiz gereği yapılması gerekiyorsa bu yapılır. Bunu iktidarın belli, özel takvime bağlaması üzerinde de durmam. Eğer Kandil'e gitmeyi planlıyorlarsa eğer Kandil'e yönelik bir operasyon yapacaklarsa bunu da 'yapsınlar' derim. Kandil'de şu an kim var, ne var, acaba PKK orada mı? Onu da bilmiyorum. Seçimlerin yoğunluğu nedeniyle onu da incelemiş değilim. Kandil operasyonu sembolik bir operasyon mu olacak, yoksa sonuç alıcı bir operasyon mu olacak? Bu konuda hükümet bizi bilgilendirirse memnun olurum."

Abdüllatif Şener, Kandil operasyonunu sorguluyor VİDEO