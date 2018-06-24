taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

Abdüllatif Şener oy kullandı

CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, sandık başına giderek oyunu kullandı.

DHA | 24.06.2018 - 12:45..
  1. Haberler
  2. Gündem
Abdüllatif Şener oy kullandı

CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener de merkez Selçuklu ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu'ndaki 2359 nolu sandıkta oyunu kullandı.

İl Başkanı Barış Bektaş ve partililerle birlikte okula gelen Şener, seçimlerin Konya'ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

"KATILIM OLDUKÇA YÜKSEK"

Abdüllatif Şener, "Milletimizin hem cumhurbaşkanını, hem de milletvekillerini seçeceği bir seçim olacak. Görüyorum ki katılım oldukça yüksek. Seçim güvenliği içerisinde bir seçim olmasını diliyorum." diye konuştu.

Abdüllatif Şener oy kullandı

Abdüllatif Şener oy kullandı

Abdüllatif Şener oy kullandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce oyunu kullandı

Muharrem İnce oyunu kullandı

419
Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

153
Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

117
Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

509
Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

Başbakan Yıldırım oyunu kullandı

56
Başak Demirtaş oyunu kullandı

Başak Demirtaş oyunu kullandı

157
Kucağına aldığı kediyi denize attı

Kucağına aldığı kediyi denize attı

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM