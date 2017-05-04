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Abdüllatif Şener'den Erdoğan'ın sözlerine yanıt

AK Parti'ye sırtını dönenlerin iflah olamadığını söyleyen Erdoğan'a cevap veren Abdüllatif Şener, hükümeti başarısızlıkla suçladı.

04.05.2017 - 16:30
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Abdüllatif Şener'den Erdoğan'ın sözlerine yanıt

şener

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti'ye tekrar üye olurken yaptığı konuşmada "Bu partiye sırtını dönüp de iflah olan kimse görülmemiştir." ifadelerini kullandı.

İLK AÇIKLAMA ŞENER'DEN

Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri hakkında "Başarının, iflah olmanın, hakkın hakikatin ölçüsü güç ve koltuklar olsaydı dünyanın en iflah olan insanları firavunlar olurdu." açıklamasını yaptı.

"İKTİDARIN TEPESİNDE BULUNAN KİŞİLER..."

Yavuz Oğhan'a konuşan Şener, açıklamasına şöyle devam etti; "Türkiye'de ortam o kadar felakete doğru gidiyor ki, şu anda ortaya çıkan bu tablodan dolayı sorumlu hissetmesi gereken devlet büyükleri, başarısız gözüküyorlar. Nedir o başarısızlık? En basiti ekonomi. Türk lirası değer kaybetmiştir. Son 9 yıldır kişi başına düşen milli geliri düşüren, insanları yoksullaştıran, bir siyasi iktidar ve iktidarın tepesinde bulunan kişiler başarısızdırlar. Başarısız olmaksa, iflah olmamayı gerektirir."

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