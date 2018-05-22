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Abdüllatif Şener'in Konya hedefi

Konya'da bazı CHP örgütler tarafından kabul edilmeyen Abdüllatif Şener, 4 milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 08:01..
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Abdüllatif Şener'in Konya hedefi

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde CHP listesine giren Abdüllatif Şener, iddialı açıklamalarda bulundu.

4 VEKİL HAYALİ

CHP Meral İlçe Teşkilatı tarafından "tanınmayan" Abdüllatif Şener, Konya'da 4 milletvekili çıkaracaklarını söyledi.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Abdüllatif Şener, "Konya, Türkiye’nin yüzölçümü olarak en geniş ili. Bu geniş topraklarda nüfus da, seçmen de dağınık vaziyette. Bölgeden bölgeye seçmen özellikleri farklılık taşıyor. Aslında zor bir seçim bölgesi ama en iyi sonucu almak için oyları mümkün olan en yüksek düzeye çıkarmak için çaba harcayacağız. İyi bir ekip kuracağız, iyi bir çalışma yapacağız. Başarılı olacağız. 4 milletvekili çıkarmayı hedefliyoruz. O sonucu alabilmek için ne gerekiyorsa onu da yapacağız." ifadelerini kullandı.

PARTİ TEŞKİLATI: ADAYLIĞINI TANIMIYORUZ

İddialı açıklamalar yapan Şener'in kentte işi zor. Öyle ki adaylığı parti teşkilatı tarafından bile kabul edilmedi.

CHP Meram İlçe Başkanı Ahmet Yiğit tarafından yapılan açıklamada, "Abdüllatif Şener'in adaylığını tanımıyoruz" denmişti.

CHP'NİN SADECE 1 VEKİLİ VAR

1 Kasım'da yapılan seçimlerde AK Parti'nin 12 milletvekili çıkardığı Konya'da, CHP sadece 1 milletvekili çıkarabilmişti.

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