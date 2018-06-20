taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.760
USD
4,7381
EURO
5,4915
ALTIN
194,05
PETR
75,6200

Abdülmetin Balkanlıoğlu vefat etti

İsmailağa cemaatinin önde gelen hocalarından Abdülmetin Balkanlıoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

AA | 20.06.2018 - 17:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Abdülmetin Balkanlıoğlu (60), kalp krizi geçirmesi üzerine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti.

ABDÜLMETİN BALKANLIOĞLU KİMDİR

Abdülmetin Balkanlıoğlu, 1958'de Çorum'un Sungurlu'ya bağlı Aşağıfındıklı köyünde dünyaya geldi. 1977 senesinde Çorum İmam-Hatip Lisesi'ni bitiren Balkanlıoğlu, 1986 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni yarıda bıraktı.

Abdülmetin Balkanlıoğlu vefat etti

Arapça eğitimini Emin Saraç Hoca'dan alan Balkanlıoğlu, 1977 tarihinde Şile'de Ağva Hacıköyü'nde imamlık vazifesine başladı. 1978 senesinde Sarıyer Rumeli Efendi Köyü Camii'nde görev yapan Balkanlıoğlu, 1980 senesinde Eminönü Hoşkadem Camii’nde, 1983′de de Fatih Müftülüğü’ne bağlı Acemoğlu Camii’nde görev aldı.

Abdülmetin Balkanlıoğlu vefat etti VİDEO

Abdülmetin Balkanlıoğlu vefat etti

Bu dönemde Fatih Din Görevlileri Dernek Başkanlığını yürüttü. Daha sonra, Küçükçekmece ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü'ne tayin olan Abdülmetin Balkanlıoğlu, bu görevinden sonra emekliye ayrıldı. Abdülmetin Balkanlıoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

511
Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

106
Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

326
Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı

Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı

273
CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye

CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye

235
AK Parti propagandası yapıyor tepkisi Ali Koç'a reklam kaldırttı

AK Parti propagandası yapıyor tepkisi Ali Koç'a reklam kaldırttı

92
Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi

Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM