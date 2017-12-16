Beykoz'daki evinde ölü bulunan Mesut Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Adli Tıp Kurumu önünde açıklama yapan Abdurrahim Albayrak, Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'ın olaydan haberlerinin olmadığını söyledi.

Abdurrahim Albayrak: Mesut Yılmaz'ın haberi yok- VİDEO

"UÇAKTA İNTERNETİ KAPATTIRDIK"

Albayrak, "Üzüntümüz çok büyük. Maalesef Mesut Yılmaz Bey'in ve Berna Hanım'ın haberleri yok. Çünkü ABD'ye bir tedavi için gitmişlerdi. Normal gelişleri bu akşamdı. Sabah olay olduğunda uçaktaydılar. Şu anda haberleri yok. Ben de havalimanı gideceğim uçaktan almak için. Zaten uçakta internetleri kapattırdık ki kimse bilgi veremesin ona. Ama nasıl söyleyeceğiz nasıl yapacağız Allah bilir." diye konuştu.

"ANLIK BİR ŞEY BİLEMİYORUZ"

Albayrak, olayın intihar olup olmadığı yönündeki bir soruya "Böyle bir ölüm Allah kimsenin başına vermesin. Önce Beykoz Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada bakıldı. Sonra Adli Tıp Kurumu'na geldik. Zincirlikuyu'ya götürüyoruz. Anlık bir şey. Bilemiyoruz. Bir Allah şahit." yanıtını verdi.

Abdurrahim Albayrak, cenazenin defniyle ilgili henüz bir plan olmadığını söyledi.