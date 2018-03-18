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ABD'ye ait savaş gemisi Batum limanına demirledi

ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filosu'na ait USS Oak Hill savaş gemisi, Gürcistan'ın Batum limanına demirledi.

AA | 18.03.2018 - 00:31..
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Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanlığından yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filosu'na ait USS Oak Hill (LSD-51) savaş

gemisinin, Gürcistan'ın Batum limanına geldiği bildirildi.

ABD'ye ait savaş gemisi Batum limanına demirledi

"ORTAK DENİZ TATBİKATI DÜZENLENECEK" DENİLDİ

Gemi mürettebatının 20 Subay ve 400 personelden oluştuğu ve ortak deniz tatbikatı düzenleneceği belirtildi.

Savaş gemisinin Karadeniz'de ikili tatbikatlar için bulunduğu belirtilen açıklamada, geminin, 20 Mart'a kadar Batum'da kalacağı kaydedildi.

Batum limanına ilk kez gelen savaş gemisi, resmi törenle karşılandı.

ABD'ye ait savaş gemisi Batum limanına demirledi VİDEO

ABD'ye ait savaş gemisi Batum limanına demirledi

"KARADENİZ'İN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ"

Törene katılan Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Zurab Pataradze, burada yaptığı konuşmada, geminin, ABD ile Gürcistan arasında güvenlik alanındaki iş birliği kapsamında Batum limanına geldiğini söyledi.

Pataradze, "Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda bulunan Gürcistan ve genel olarak Karadeniz bölgesinde güvenliğin sürdürülmesi için benzer liman ziyaretleri çok önemli." ifadelerini kullandı.

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ABD'ye ait savaş gemisi Batum limanına demirledi

ABD'ye ait savaş gemisi Batum limanına demirledi

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