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ABD'ye giren İranlı Ali'ye özel karşılama

Trump'ın yasağından sonra mahkeme kararıyla ABD'ye girme hakkı kazanan İran vatandaşı, havaalanında büyük bir sevinçle karşılandı.

03.02.2017 - 11:21
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ABD'ye giren İranlı Ali'ye özel karşılama

ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen hafta imzalanan ve 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan kararnamenin ardından Los Angeles Havalimanı’nından (LAX) Amerika’ya girişi engellenerek ülkesine geri gönderilen İran’lı Ali Vayeghan, mahkeme kararıyla Los Angeles’a geri döndü.

MAHKEME KARARIYLA ABD'YE GİRDİ

Federal hakimin, Trump’ın kararını bozmasının ardından mahkeme kararıyla geçtiğimiz pazar günü Amerika’ya girişine bir engel olmadığına hükmedilen Ali Vayeghan, kararnameye rağmen ülkeye giriş yapan ilk kişi oldu.

ABD'ye giren İranlı Ali'ye özel karşılama

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Perşembe günü öğle saatlerinde uçağı LAX Havalimanı’na iniş yapan Vayeghan, havalimanında Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti başta olmak üzere, yakınları, avukatlar ve aktivistlerden oluşan kalabalık bir grup tarafından alkışlar ve sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

ABD'ye giren İranlı Ali'ye özel karşılama

12 YILDIR GÖREMEDİĞİ OĞLUNUN YANINA GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi İran’dan Amerika’ya gelerek Los Angeles’taki akrabalarına kısa bir ziyarette bulunan Ali Vayeghan, ardından İndiana eyaletinde yaşayan ve 12 yıldır görmediği oğluna kavuşmak için yola çıkmak istediği sırada Trump’ın giriş yasağı kararı gerekçe gösterilerek ülkesine geri gönderilen kişiler arasında yer almıştı.

ABD'ye giren İranlı Ali'ye özel karşılama

Aynı gece havalimanında 4 saat tutulduktan sonra oğlunu göremeden Dubai üzerinden İran'a geri gönderilen Vayeghan için havalimanında bulunduğu saatlerde, hukukçular tarafından yapılan itiraz ertesi gün sonuçlanmıştı.

ABD'ye giren İranlı Ali'ye özel karşılama

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