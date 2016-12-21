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ABD'ye kaçan FETÖ'cü işadamının araçları devlete geçti

FETÖ bağlantısı olduğu iddia edilen Faruk Bayındır'ın şirketi olan Tarkim Havacılık'taki bir uçak ve minibüs, devlet kayıtlarına geçirildi.

DHA | 21.12.2016 - 22:45
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Faruk Bayındır'ın yurt dışına kaçmasının ardından yapılan soruşturma kapsamında mühürlenen Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda bulunan Tarkim Havacılık'a bu sefer akşam saatlerinde maliye görevlileri geldi. Hangarda incelemelerde bulunan görevliler malzemeleri teker teker tespit kayıtlara işlerken, bir uçak ve bir minibüs de devlet kayıtlarına geçirildi. Tespit işleminin ardından hangar maliye ekipleri tarafından mühürlendi.

ABD'YE KAÇMIŞTI

15 Temmuz Darbe girişiminin ardından FETO terör örgütüyle bağlantısı olan Tarkim Havacılık'ın sahibi Faruk Bayındırlı ABD'ye kaçmıştı. Geçtiğimiz mart ayında Tarkim'e ait yapılan şikayetler doğrultusunda DHMİ tarafından yapılan soruşturma genişletilmiş hangar ise mühürlenmişti.

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