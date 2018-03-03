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ABD'yi fırtına vurdu

ABD'nin kuzeydoğu kıyısında şiddetli yağmurlar ve çıkan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

AA | 03.03.2018 - 02:36..
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Sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli fırtına Boston başta olmak üzere, kıyı kesimlerde sel ve su baskınlarına ve elektrik kesintilerine neden oldu.

ABD'yi fırtına vurdu

2 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Hava muhalefeti nedeniyle bir milyondan fazla kişi elektriksiz kalırken, doğu kıyısında tren seferleri de rüzgarın etkisiyle ağaçların rayların üzerine devrilmesi sonucu durduruldu.

New York, Washington ve Boston arasındaki tren seferleri askıya alındı. 2 binden fazla uçuş iptal edilirken, rötarlar yaşandı.

Hızı saatte 110 kilometreyi bulan rüzgar Washington'da da ağaçların devrilmesine neden oldu ve şiddetli rüzgar nedeniyle federal kurumlar cuma günü kapandı.

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