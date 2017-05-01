ABD'yi sel ve hortum vurdu: 18 ölü

Olumsuz hava şartları en çok Teksas, Missouri, Arkansas, Mississippi ve Oklahoma eyaletlerini vurdu.

SEL FELAKETİ YAŞANDI

Şiddetli fırtına ve sel felaketİ bu bölgelerde elektrik kesintilerine ve önemli maddi hasara yol açtı. Sel nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.

HORTUM DA CAN ALDI

Teksas'ın doğusundaki kasabalarda etkili olan 3 ayrı hortum felaketinde de 5 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

Hortum felaketi aşırı yağışlar nedeniyle Oklahoma ve Missouri'deki sel felaketinin ardından yaşandı. Bu 2 eyalette sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.