taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.383
USD
3,6690
EURO
3,9182
ALTIN
148,25
PETR
54,5800

ABD'yi ziyaret eden yabancılardan şifre istenecek

ABD'ye gidecek olanların pasaport ve kontrolleri sırasında cep telefonu ve sosyal medya şifreleri istenebileceği iddia edildi.

05.04.2017 - 11:20
  1. Haberler
  2. Dünya

d

Yeni bir rapor Trump yönetiminin ABD'yi ziyaret eden yabancılardan vize başvurusu sırasında cep telefonu şifresi, rehber bilgileri ve sosyal medya hesapları şifrelerini talep edebileceğini öne sürdü.

Üstelik bu uygulama yalnızca Orta Doğu'dan gelecek yabancıları değil ayrıca ABD'nin yakın müttefiki olan Avustralya, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin vatandaşlarını da kapsayabilir.

İKNA ETMESİ GEREKİYOR

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Başdanışmanı Gene Hamilton ABD'yi ziyaret etmek isteyen kişinin niyeti hakkında olumsuz bir öngörü varsa bu durumun aksini tam anlamıyla kanıtlaması ve meşru sebeplerle ziyaret ettiğine ikna etmesi gerektiğini belirtti.

Trump yönetimi yetkilileri teröristlerin ABD'den uzak tutmak için katı kuralların gerekliliğini sık sık vurguluyor. Milliyet'in haberine göre, Hawaii'de bir federal yargıç 15 Mart tarihinde seyahat yasağı hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti fakat bu durdurma kararı uygulamada ciddi bir değişikliğe yol açmadı.

ABD'yi ziyaret eden yabancılardan şifre istenecek

ÇEŞİTLİ SORULAR DA SORULABİLECEK

ABD'yi ziyaret etmek isteyen yabancıların cep telefonları ülkeye giriş sırasında kontrol ediliyor fakat bu durum vize başvurusu sırasında genellikle uygulanmıyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nda çalışan üst düzey bir yetkili bir gazeteye verdiği röportajda bu tarz bir uygulamanın amacının kiminle muhattap olunduğunu tahmin edebilmek olduğunu ve sıradan bir kişinin cep telefonu bilgilerinin çok da önemli olmadığını belirtti.

Üst düzey yetkili ayrıca vize başvurusu yapan kişiye töre cinayetleri, kadınlara karşı tutumu ve askeri operasyonlarda meşru hedef olarak gördüğü taraf gibi sorular sorulabileceğini söyledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu 15 Temmuz iddiasının arkasında durdu

Kılıçdaroğlu 15 Temmuz iddiasının arkasında durdu

230
TÜRKSAT'ın bombalanması davasında sanıklardan itiraflar

TÜRKSAT'ın bombalanması davasında sanıklardan itiraflar

95
Şevket Çoruh Doğan Grubu'nu protesto etmiş güya

Şevket Çoruh Doğan Grubu'nu protesto etmiş güya

51
Avrupa'da İngiltere - İspanya gerginliği

Avrupa'da İngiltere - İspanya gerginliği

38
Türkiye genelinde 71 bin personelle huzur operasyonu

Türkiye genelinde 71 bin personelle huzur operasyonu

36
Füsun Demirel oyunun rengini belli etti

Füsun Demirel oyunun rengini belli etti

77
Başbakan Binali Yıldırım sanatçılarla buluştu

Başbakan Binali Yıldırım sanatçılarla buluştu

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM