ABD'yi ziyaret eden yabancılardan şifre istenecek

Yeni bir rapor Trump yönetiminin ABD'yi ziyaret eden yabancılardan vize başvurusu sırasında cep telefonu şifresi, rehber bilgileri ve sosyal medya hesapları şifrelerini talep edebileceğini öne sürdü.

Üstelik bu uygulama yalnızca Orta Doğu'dan gelecek yabancıları değil ayrıca ABD'nin yakın müttefiki olan Avustralya, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin vatandaşlarını da kapsayabilir.

İKNA ETMESİ GEREKİYOR

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Başdanışmanı Gene Hamilton ABD'yi ziyaret etmek isteyen kişinin niyeti hakkında olumsuz bir öngörü varsa bu durumun aksini tam anlamıyla kanıtlaması ve meşru sebeplerle ziyaret ettiğine ikna etmesi gerektiğini belirtti.

Trump yönetimi yetkilileri teröristlerin ABD'den uzak tutmak için katı kuralların gerekliliğini sık sık vurguluyor. Milliyet'in haberine göre, Hawaii'de bir federal yargıç 15 Mart tarihinde seyahat yasağı hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti fakat bu durdurma kararı uygulamada ciddi bir değişikliğe yol açmadı.

ÇEŞİTLİ SORULAR DA SORULABİLECEK

ABD'yi ziyaret etmek isteyen yabancıların cep telefonları ülkeye giriş sırasında kontrol ediliyor fakat bu durum vize başvurusu sırasında genellikle uygulanmıyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nda çalışan üst düzey bir yetkili bir gazeteye verdiği röportajda bu tarz bir uygulamanın amacının kiminle muhattap olunduğunu tahmin edebilmek olduğunu ve sıradan bir kişinin cep telefonu bilgilerinin çok da önemli olmadığını belirtti.

Üst düzey yetkili ayrıca vize başvurusu yapan kişiye töre cinayetleri, kadınlara karşı tutumu ve askeri operasyonlarda meşru hedef olarak gördüğü taraf gibi sorular sorulabileceğini söyledi.