ABD'yle kriz çıktı, dolar arttı CHP hala kendi derdinde

"Türkiye'de iktidar sorunu değil, muhalefet sorunu var" diyen hemen herkesi haklı çıkaracak gelişmeler son 2 haftada yaşanmaya devam ediyor.

ÜLKE EKONOMİK KRİZİN EŞİĞİNE GELDİ, SALDIRI PÜSKÜRTÜLDÜ

Türkiye ABD ile Rahip Brunson krizi ile başlayan süreçte bir ekonomik savaşta kendini buldu. ABD Başkanı Trump Türk ekonomisini hedef alacak şekilde uygulamalarıyla birlikte Türk Lirası'na değer kaybettirecek hamleleri yapmakta bir an olsun tereddüt etmedi. Trump'ın hamlelerinden sonra dolar 7 seviyesine kadar yukarı çıktı, ülke ekonomik krizin eşiğine geldi.

AMERİKALILARA TÜRK TOKADI

Türkiye, devleti ve milletiyle bir bütün olarak hareket etmesini bildi ve olası bir krizin önüne geçecek adımlar kısa sürede atıldı. Alınan önlemlerin ardından dolar 5,5 seviyelerine kadar geriledi, son olarak da 5,5-6 arası bir yer bulabildi kendisine. Türkiye'nin de ABD mallarına ek vergi uygulaması getirmesiyle birlikte krizden Amerikan ekonomisi de etkilenmeye başladı, CNN gibi dünyaca ünlü Amerikan kanalları "Türk tokadı yedik" şeklinde manşetler atmaya başladı.

CHP'DE SESSİZLİK HAKİM, DERTLERİ KURULTAY

Tüm bu gelişmeler yaşanırken CHP'de sessizlik hakimdi. CHP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir rüzgar yakalayan Muharrem İnce ile, koltuğu ona kaptırmama gibi asli bir görevi olduğna inanan Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan krize odaklandı. Muhalifler imza topladı, genel merkez imza sayısını yetersiz bulduğu için kurultaya gitmedi.

Deyim yerindeyse Türkiye özellikle son zamanlarda bir ateş çemberinden geçiyor, dolar iniyor/çıkıyor, ambargo ve yaptırım gibi bir ülkedeki hemen her şeyi değiştirebilecek tarzdan sözcükler rahatça kullanılabiliyor ama tüm bu gelişmeler karşısında CHP tek bir konu hakkında konuşuyor; Kurultay, Atatürk, Cumhuriyet..





CHP'NİN KONUŞACAĞI KONU: HEYKEL, BÜST

Söz konusu siyasi krizler karşısında CHP'nin sessizliğini görünce haliyle aklımıza "Her evin önüne, her siteye bir Atatürk büstü" kampanyası yapan CHP'li belediye aklımıza geldi. Atatürk ve heykel/büst hariç bir konu gündeme gelince Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin söyleyecek bir sözü olmaması ne acı.