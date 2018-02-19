Abi Demirtaş'tan CHP'ye Afrin isyanı

Türk askerinin ÖSO'yla birlikte Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

ABİ DEMİRTAŞ'IN CHP İSYANI

PKK'lı terörist Nurettin Demirtaş, terör örgütünün yayın organına yaptığı açıklamada "Ne yazık ki CHP'den beklenen bir durum olmamasına rağmen Afrin saldırısını desteklediler. CHP içerisindeki dürüst unsurların kesinlikle tavır alması gerekir. Yani şu inancı taşıyoruz ki CHP içerisinde herkes Afrin saldırısını desteklemiyor." dedi.

Abi Demirtaş Afrin'e girmeyin diye ağlıyor VİDEO