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Abisini öldüren zanlı: Elimdeki bıçaktan habersizdim

Kayseri'de, annesinin yanında refakatçi kalma konusunda tartıştığı abisine bıçağı saplayan zanlı görüntüleri izlerken gözyaşlarına boğuldu.

30.10.2017 - 15:06
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Kayseri'de, geçtiğimiz 9 Temmuz tarihinde, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde yatan annelerinin yanında refakatçi kalma konusunda iki kardeş arasında başlayan tartışma, birbirlerine küfretmeleri sonrasında kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada polis olan ağabeyinin elindeki cep  telefonunu tabanca sanan Erdal Köprülü yanında getirdiği ekmek bıçağını ağabeyine saplayarak öldürdü.

Abisini öldüren zanlı: Elimdeki bıçaktan habersizdim

"ELİNDEKİ TELEFONU SİLAH SANIP PANİK YAPTIM"

Cinayet ile ilgili Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ağabeyini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Erdal Köprülü hazır bulundu. Ağabeyini isteyerek öldürmediği söyleyen Köprülü, şöyle dedi:

"Annem Ayşe hastanede tedavi görüyordu. İkimiz de refakat ediyorduk. Bir gün benim işim olunca annemi ağabeyime emanet edip gittim. Ağabeyim de kızımı arayarak köye gidince, kendisini telefonla aradım. Bana 'Sen kimsin de bana hesap soruyorsun, seni öldürürüm' dedi. Ben de 'Hastaneye gel konuşalım' dedim. Hastane önüne geldiğimde ağabeyim bana küfrederek yaklaşırken elindeki cep telefonun silah sanıp panik yaptım. Elimdeki ekmek bıçağından habersizdim. İsteyerek öldürmedim."

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Mahkeme heyeti ağabey katiline, cinayeti nasıl işlediğini güvenlik kameraları görüntülerinden izlettirdi.  Erdal Köprülü işlediği cinayeti ve ağabeyini görünce gözyaşlarına boğuldu. Mahkeme davayı tanıkların dinlenmesi için davayı 22 Kasım'a erteledi.

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