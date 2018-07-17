'Ablam ile yattım eniştem ile uyandım' demişti

Ablasında kaldığı bazı geceler, eniştesinin yanına gelerek kalçasına dokunduğunu ileri süren B.E'nin davasında gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı. Anne ve kızının şikayeti üzerine tutuklanan Berk D.(35) hakkında, ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

Görüntüde sanık Berk D.’nin, kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kaldırıp üzerini açtığı görüldü.

GİZLİ KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Annesi ve ablasının, B.E.’nin anlattıklarının ardından eve yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüler de mahkemeye delil olarak sunuldu. Görüntüde, gece eve gelen enişte Berk D.’nin, baldızının uyuduğu salonda önce üzerini değiştirdiği, sonra kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kenarından tutup attığı görüldü. Berk D., kameranın açısından çıkarken üzeri açılan B.E.’nin uyumaya devam ettiği, bir ara yerinde dönerek yorgan ile üzerini tekrar örttüğü görüldü.





BİLİRKİŞİ İNCELEY ECEK

Mahkeme heyeti, en son görülen duruşmada mahkemeye sunulan, sanığın baldızının üzerindeki yorganı kaldırırken çekilen kamera görüntüsünün bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi.



