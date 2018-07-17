taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.575
USD
4,8370
EURO
5,6764
ALTIN
193,36
PETR
71,7700

'Ablam ile yattım eniştem ile uyandım' demişti

Berk D.'nin baldızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada, mahkemeye delil olarak sunulan gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 13:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ablasında kaldığı bazı geceler, eniştesinin yanına gelerek kalçasına dokunduğunu ileri süren B.E'nin davasında gizli kamera görüntüsü ortaya çıktı. Anne ve kızının şikayeti üzerine tutuklanan Berk D.(35) hakkında, ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

Görüntüde sanık Berk D.’nin, kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kaldırıp üzerini açtığı görüldü.

GİZLİ KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Annesi ve ablasının, B.E.’nin anlattıklarının ardından eve yerleştirdiği gizli kameraya yansıyan görüntüler de mahkemeye delil olarak sunuldu. Görüntüde, gece eve gelen enişte Berk D.’nin, baldızının uyuduğu salonda önce üzerini değiştirdiği, sonra kanepede uyuyan baldızının üzerindeki yorganı kenarından tutup attığı görüldü. Berk D., kameranın açısından çıkarken üzeri açılan B.E.’nin uyumaya devam ettiği, bir ara yerinde dönerek yorgan ile üzerini tekrar örttüğü görüldü.

'Ablam ile yattım eniştem ile uyandım' demişti

BİLİRKİŞİ İNCELEYECEK

Mahkeme heyeti, en son görülen duruşmada mahkemeye sunulan, sanığın baldızının üzerindeki yorganı kaldırırken çekilen kamera görüntüsünün bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi.

'Ablam ile yattım eniştem ile uyandım' demişti

'Ablam ile yattım eniştem ile uyandım' demişti

'Ablam ile yattım eniştem ile uyandım' demişti

'Ablam ile yattım eniştem ile uyandım' demişti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bedelli askerlikte son durum

Bedelli askerlikte son durum

703
Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

64
Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

62
Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

108
HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı

HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı

239
Trump'ın Rusya açıklamaları ABD'de tepki çekti

Trump'ın Rusya açıklamaları ABD'de tepki çekti

21
Adnan Oktar örgütünde kim kimdir

Adnan Oktar örgütünde kim kimdir

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM