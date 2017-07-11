Ablasını darp eden sevgilisini bıçakladı

Tuzla Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana gelen olayda, şehirlerarası otobüs firmasında şoför olarak çalışan 32 yaşındaki Harun Eryılmaz, birlikte yaşadığı 19 yaşındaki Reyhan Gül Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eryılmaz, Reyhan Gül Ç.'yi darp etti. Bu sırada eve Reyhan Gül Ç.'nin kardeşi D.Ç. geldi. Ablasının yüzündeki darp izlerini gören D.Ç., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Eryılmaz'a saldırdı. D.Ç., evden koşarak çıkan Eryılmaz'ı sokak girişinde yakaladı. Eryılmaz göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere düşerken, D.Ç. koşarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Eryılmaz'ı ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Eryılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Darp edilen Reyhan Gül Ç. de ambulansla çevredeki başka bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Olay yerinden kaçan D.Ç. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. D.Ç. olayda kullandığı bıçağı da polis ekiplerine teslim etti. Fethiye Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Fethiye Polis Merkezi'ne götürülen D.Ç.'nin, ablasıyla birlikte yaşayan Eryılmaz'ın şoförlüğünü yaptığı otobüslerde muavin olarak çalıştığı belirtildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

















