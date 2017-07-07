Ablukacı ülkeler Katar'a için yeni önlemler alacak

Kahire'de bir araya gelen 4 ülkenin dışişleri bakanları ortak bir açıklama yaptı.

YENİ ÖNLEMLER ALINACAK

Reuters'ta yer alan habere göre Katar’ın 13 maddelik talep listesini reddetmesinin ardından ortak bir açıklama yapan 4 Arap ülkesi, Katar’ın kararının ‘terör gruplarıyla bağlantısını kanıtladığını’ ifade ederken ‘yeni önlemler’ alınacağını bildirdi.

13 MADDE ARTIK GEÇERSİZ

4 Arap ülkesi, 13 maddelik listenin artık ‘geçersiz’ olduğunu da duyurdu.

FOTOĞRAF: Kahire'de basın toplantısı yapan Suudi Arabistan, BAE ve Mısır Dışişleri Bakanları (Soldan sağa)

"KATAR ÇABALARI SABOTE ETTİ"

Açıklamada, “Katar hükümeti anlaşmazlıkları çözmek için yürütülen diplomatik çabaları sabote etti. Katar’ın talepleri reddetmesi, bölgenin istikrarını ve güvenliğini sabote etmeye devam edeceğini doğrulamıştır” denildi.

Açıklamada, “Alınacak önlemler, Katar halkını değil, hükümetini hedef alınacaktır” ifadelerine de yer verildi.