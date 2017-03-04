AB'nin en yoksul ülkeleri Yunanistan ve Kıbrıs

YUNANİSTAN VE KIBRIS ZİRVEDE

Almanya Köln’deki Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre, yoksul sayısı 2008’den bu yana yüzde 28.2 oranında artan Kıbrıs, Yunanistan’dan sonra Avrupa Birliği’nin en yoksul ülkesi oldu.

Küresel ekonomik krizden en çok Akdeniz ülkelerinin etkilendiği belirtilen raporda, İspanya'da yoksulluk düzeyinin yüzde 18, İtalya'da ise yüzde 11 arttığı ifade edildi.

ÜÇÜNCÜ SIRADA İRLANDA VAR

AB'nin en yoksul ülkeleri sırasında üçüncü sırada, yoksulluk düzeyinin yüzde 28 oranda arttığı İrlanda yer alıyor. Araştırmada vatandaşların düşük gelir seviyesinin yanı sıra alım gücü, eğitime erişim imkanı, kısmi süreli istihdam ve sağlık alanındaki kötüleşme gibi faktörler de dikkate alındı.

Yunanistan ve Kıbrıs'taki yoksulluk seviyesinin bu denli yüksek olmasının nedeni olarak da uzayıp giden durgunluk, işsizlikteki yüksek oran ve uluslararası kreditörler tarafından dayatılan kemer sıkma tedbirleri gösterildi.