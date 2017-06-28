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AB'nin hedefi Türk askerinden temizlenmiş Kıbrıs

Kıbrıs görüşmelerinde çözümün bulunmasında her zaman koşullar üreten AB, başarı için bir ön koşul daha ortaya attı.

28.06.2017 - 20:55
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AB'nin hedefi Türk askerinden temizlenmiş Kıbrıs

"KIBRIS'TA YABANCI ASKERLERE İHTİYAÇ YOK"

Rum ajansı CNA'nın haberine göre, AB vatandaşlarının güvenliğinin ve Kıbrıs sorunun çözümünün sadece AB tarafından garantiye alınması gerektiğini söyleyen Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grubu Başkanı Gianni Pittella, başarı için gerekli olan önkoşulun “yabancı askerlere ihtiyaç olmayacak, Kıbrıs’ın ve vatandaşlarının güvenliği ve bağımsızlığının sağlanması için üçüncü ülkelere ihtiyaç duyulmayacak bir çözüm bulunması” olduğunu vurguladı.

AB'nin hedefi Türk askerinden temizlenmiş Kıbrıs

FOTOĞRAF: Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grubu Başkanı Gianni Pittella

KIBRIS İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞI

Özellikle, Güvenlik ve Garantiler başlıklarının tartışılacağı Kıbrısla ilgili konferansın yarın Crans-Montana’da başlayacak olması fırsatıyla Gianni Pittella, grubunun, “Kıbrıs için, Avrupa hukuku ve ilkelerine, AB müktesebatına, tüm Kıbrıslıların insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygılı olan, istikrarlı ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasına” bağımlılığını bir kez daha yinelediğini açıkladı.

AVRUPAİ KIBRIS İHTİYACI

Gianni Pittella konuşmasında, “Sosyal Demokratlar Grubu bir Avrupai Kıbrıs ihtiyacı konusunda ısrar etmeye devam ediyor ve yabancı askerlere ihtiyaç duyulmayan ve tüm Kıbrıslıların güvenlik ve bağımsızlığını garanti altına alan, yeniden birleşme müzakerelerinin başarılı olmasını bekliyor.Avrupa Birliği tüm Kıbrıslılar için en iyi garantidir ve bu tür bir anlaşmanın uygulanmasını gözetleyebilir” dedi.

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