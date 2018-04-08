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AB'nin NATO'su PESCO'dan Yunanistan'ı koruma hamlesi

Avrupa Birliği Ege ve Akdeniz'de yaşanan Yunan gerginliğinde kendini ve sınırlarını savunan Türkiye'ye karşı birliğin NATO'su olan PESCO ile koruma planını yürürlüğe soktu.

Haber Merkezi | 08.04.2018 - 15:03..
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AB'nin NATO'su PESCO'dan Yunanistan'ı koruma hamlesi

Son dönemde Yunanistan ile Türkiye arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Atina yönetiminin aldığı tavırlar ve uyguladığı sınır ihlalleriyle dolu politikalar nedeniyle siyasi gerilimin yaşandığı Ankara-Atina hattına AB müdahale etmeye hazırlanıyor.

AB'nin NATO'su olan PESCO (Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması) üzerinden Ege'de hamle yapmaya çalışan birlik, Akdeniz'i ve enerji sahasını kendilerine karakol ilan etmek için çalışmalar gerçekleştiriyor.

AB'nin NATO'su PESCO'dan Yunanistan'ı koruma hamlesi

ADA SINIRLARINA FRANSIZ GEMİLERİ

Türkiye'nin enerji sahası olan Kıbrıs çevresinde güvenliği sağlamak amacıyla AB yönetimi PESCO üzerinden donanma göndermeye hazırlanıyor. Bu karar doğrultusunda Fransız ve Alman donanmalarının bölgeye sevki konuşulurken, anlaşma kapsamında da 6 adet Rum bölgesine destek projesi bulunuyor.

AB'nin NATO'su PESCO'dan Yunanistan'ı koruma hamlesi

Proje kapsamında bölgeye sevkiyat yapacak olan AB'nin Türkiye ile ilişkileri daha da gergin hale getirmesi bekleniyor.

KIBRIS HAKİMİYETİNİ DARALTMA GİRİŞİMİ

PESCO ile Türkiye'nin hakimiyet alanını daraltmaya çalışan AB yönetimi bölgede yürüttüğü doğalgaz ve petrol araştırma çalışmalarını aksatmayı amaçlıyor. Bunun karşısında Türkiye ise bölgedeki etkinliğini artırmak için İHA/SİHA ve donanma gücünden faydalanarak hakimiyet alanına müdahaleye cevap vermesi bekleniyor.

AB'nin NATO'su PESCO'dan Yunanistan'ı koruma hamlesi

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