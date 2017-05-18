AB'nin sığınmacı tehdidine 3 ülkeden rest

Avrupa Birliği (AB), İtalya ve Yunanistan'dan 160 bin sığınmacının diğer üye devletlere yerleştirmesini öngören mekanizma kapsamında tek bir sığınmacı dahi almayan Macaristan ve Polonya'ya hazirana kadar süre vererek yaptırım tehdidinde bulundu.

Bu ülkelerin yetkilileri ise açıklamarıyla Brüksel'e karşı direneceklerini gösterdi. AB, sığınmacıları yeniden yerleştirme planına ilişkin son raporunu da açıkladı.

Rapora göre, Eylül 2015'te liderlerin üzerinde anlaştığı, Yunanistan ve İtalya'dan 160 bin sığınmacı alınmasına ilişkin mekanizma kapsamında geçen süreye rağmen ancak 18 bin 418 sığınmacı diğer üye ülkelerce kabul edildi.

AVUSTURYA, MACARİSTAN VE POLONYA TEK KİŞİ BİLE KABUL ETMEDİ

Mekanizma çerçevesinde Macaristan'ın bin 292, Polonya'nın 6 bin 82 ve Avusturya'nın da bin 953 sığınmacı alması gerekirken bu ülkeler, tek bir kişi bile kabul etmedi.

Çekya ise kotası 2 bin 691 sığınmacı olmasına rağmen Yunanistan'dan 12 sığınmacıyı yerleştirdikten sonra programa aktif katılımını durdurdu.

Bulgaristan 29, Slovakya 16 sığınmacı aldı. Raporda, bu ülkelerin tercihleri ​​konusunda daha fazla esneklik göstermesi ve en kısa sürede İtalya'dan sığınmacı almaya başlaması gerektiği kaydedildi.

Raporda kotalara uyulmamasının, yasal yükümlülükler ile adil paylaşım temelinde Yunanistan ve İtalya'ya verilen taahhütlerin ihlal edildiği anlamına geldiği kaydedildi. Macaristan ve Polonya'dan vaatte bulunması ve derhal yeniden yerleştirmelere başlaması, Yunanistan'dan sığınmacı alma vaadinde bulunan Avusturya'nın ise İtalya için de söz vermesi istendi.

SON UYARI

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, açıklamasında, Polonya ve Macaristan'dan derhal taahhütte bulunarak sığınmacı almaya başlamasını isteyerek, "Eğer, haziran ayında yayımlanacak bir sonraki rapora kadar herhangi bir adım atılmazsa, ihlal soruşturması açmak için Komisyon anlaşmalar kapsamındaki gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir." dedi.

Avramopoulos, bunun yükümlülüklerini ağırdan alanlara yönelik "son uyarı" olduğuna işaret etti.

"ZORUNLU KOTA DAYATILMASINI KABUL ETMEYECEĞİZ"

Ancak Polonya ve Macaristan yetkilileri açıklamalarıyla, uyarıları dikkate almayacaklarını gösterdi.

Polonya Başbakanı Beata Szydlo, sadece Polonya'nın değil aynı zamanda bazı üye ülkelerin kota sistemine karşı çıktığını ifade ederek, "Hükümetim, ne Polonya'ya ne de başka AB ülkelerine zorunlu kota dayatılmasını kabul edecek. Biz kendi görüşümüzde kararlı şekilde duruyoruz. Göçle ilgili duruşumuz hakkında Vişegrad Grubu Ülkeleri de (Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya) çalışmalar yaptı." diye konuştu.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Blaszczak da Batı Avrupa'daki terör saldırıları ile sığınmacılar arasında bağ kurarak, Polonya'nın güvenliğinin tehlikede olduğunu savundu.

Blaszczak, sığınmacı kabul edilmesinin, Polonya için AB'nin öngördüğü eylemden "kesinlikle daha kötü" olacağını söyledi.

"TEHDİT ETMELERİ İÇİN SEÇİLMEDİLER"

Macaristan Başbakanlık Başdanışmanı György Bakondi, sığınmacı alınması planına katılmayan üye ülkeler hakkında soruşturma başlatılabileceği yönündeki açıklamaların "Avrupa'da herkese yer varmış gibi anlaşıldığını ve söz konusu ülkelere karşı sığınmacıların elini rahatlattığını" savundu.

Bakondi, "AB yetkilileri ara sıra üye ülkeleri ağır yaptırımlarla tehdit etmeleri için seçilmedi. Yetkililer, AB ülkelerinin zorunlu kotaya neden mesafeli yaklaştığını incelenmeli." ifadesini kullandı.

Kota uygulamasına karşı çıkan ülkeler ile AB Komisyonu arasında sığınmacılar konusunda önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmelerin, zorunlu kotanın geleceğini belirleyeceği değerlendiriliyor.