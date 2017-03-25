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AB'nin tarihi zirvesinde Çipras'ı takan yok

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, Roma Anlaşması'nın 60. yılında bir araya geldi.

25.03.2017 - 17:47
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AB'nin tarihi zirvesinde Çipras'ı takan yok

Liderler 1957 tarihli Roma Anlaşması’nın 60. yıl dönümü dolayısıyla İtalya'nın başkenti Roma’daki Conservatori Sarayı’nda buluştu.

AB'nin tarihi zirvesinde Çipras'ı takan yok

Zirve sonrası Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras aile fotoğrafı için bir araya geldi.

AB'nin tarihi zirvesinde Çipras'ı takan yok

ÇİPRAS'LA SAMİMİ POZ VEREN TEK KİŞİ HOLLANDE OLDU

Daha önceki zirvelerde, Yunanistan'a yapılan ekonomik yardımlar ve borçların yapılandırılmasıyla ilgili konuları görüşmek üzere yakın ilişkiler kuran Alman Başbakan Merkel'in, Çipras'la yan yana gelmemesi dikkat çekti.

AB'nin tarihi zirvesinde Çipras'ı takan yok

Bu zirvede Çipras'ın, Fransız Cumhurbaşkanı Hollande dışında kimseyle samimi fotoğrafının bulunmaması gözden kaçmadı. Yunan Başbakan, zirvenin pasif liderleri arasında yerini aldı.

AB'nin tarihi zirvesinde Çipras'ı takan yok

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