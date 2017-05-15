AB'nin Türkiye’den aldığı Suriyeli sayısı: 5 bin 180

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti Genel Başkanı” sıfatını da alacağı 21 Mayıs’taki AK Parti Olağanüstü Kongresi’nin ardından ilk ziyaretini Belçika’ya yapacak.

NATO ZİRVESİNE KATILACAK

Erdoğan, 24-25 Mayıs’ta Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan, zirve sonrası Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile de bir araya gelecek.

FASIL AÇILMASI KONUŞULACAK

Bu kapsamda düzenlenmesi öngörülen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi, Türkiye’nin, AB ile kaderini çizecek. Türkiye, Brüksel’de AB’den vize serbestisi, gümrük birliği anlaşmasının güncelleştirilmesi ve fasılların açılması konularında adım bekliyor. AB ile imzalanan göçmen anlaşması ve Türkiye’nin bugüne kadar Suriyeli göçmenler için yaptıkları, Ankara’nın en büyük kozları.



Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır, Brüksel’deki görüşme öncesinde Türkiye’nin AB ile imzaladığı göçmen anlaşmasının yansımalarını araştırdı. İşte son durum:

BİN 93 KİŞİ İADE: 4 Nisan 2016 tarihinden itibaren AB ülkelerinden iade edilen göçmen sayısı bin 93. Bunların 498’i Pakistanlı, 178’i Suriyeli, 111’i Cezayirli, 80’i Bangladeşli, 76’sı ise Afgan. İlk 5 ay içinde Türkiye 256 göçmen aldı. Anlaşma öncesinde “Türkiye’ye göçmen yağacak” eleştirilerinin haksızlığını bu sayılar ortaya koyuyor.

AB’YE 5 BİN 180 SURİYELİ: AB ülkelerine, 1’e 1 formülü kapsamında Türkiye’den 5 bin 180 Suriyeli göçmen gönderildi. Ocak ayının başında bu rakam 2 bin 992 kişiydi. 4 ay içinde AB’nin Türkiye’den aldığı Suriyeli sayısı 2 bin 188. Son dönemde Türkiye’nin vize serbestisi olmazsa anlaşmayı uygulamayacağını açıklaması, AB ülkelerinde ciddi bir panik yaratmıştı. Son dönemde AB’nin daha fazla Suriyeli alarak Türkiye’yi rahatlatmayı amaçladığı değerlendiriliyor.

ALMANYA 1. EV SAHİBİ: Almanya, Türkiye’den gelen Suriyeli göçmenlere en çok ev sahipliği yapan ülke. Bin 784 kişiyi alan Almanya’yı, bin 112 kişiyle Hollanda, 736 kişiyle Fransa, 431 kişiyle Finlandiya, 286 kişiyle Belçika takip ediyor.

EN AZ LETONYA ALDI: Türkiye’den 1’e 1 formülüyle en az göçmen alan ülkeler 20 kişiyle Estonya, 12 kişiyle Portekiz, 10 kişiyle Letonya.

İNSAN TİCARETİNDE ARTIŞ: 4 Mayıs itibarıyla bu yıl 94 kişi insan ticareti mağduru oldu. 2016 yılında bu sayı toplam 181 idi. İlk 5 ay içinde sayının 100’e yaklaşması ciddi bir endişe kaynağı.

164 BİN YENİ SURİYELİ: 4 Mayıs itibarıyla, Türkiye’de 2 milyon 999 bin 225 kişi bulunuyor. 2016 yılında geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin sayısı, 2 milyon 834 bin 441 idi. Türkiye’deki Suriyeli sayısı yılın ilk 4 ayında 164 bin 784 kişi arttı.

EN GENÇ GÖÇMEN NÜFUS TÜRKİYE’DE: 4 Mayıs itibarıyla Suriyeliler, Türkiye nüfusunun yüzde 3.76’sını oluşturuyor. 1 milyon 604 bini erkek, 1 milyon 394 bini kadın olan Suriyelilerin, 442 bini 19-24 yaş aralığında, 428 bini 5-9 yaş aralığında. Türkiye, en genç Suriyeli göçmen nüfusuna sahip.