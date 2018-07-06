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AB'nin Türkiye'ye vize şartı Rum medyasında

Avrupa Birliği, vizesiz seyahatler için Türkiye'ye "Kıbrıs'ı tanıma" şartı getirdi. Bu şartın yerine geleceğine Rumlar bile inanmadı...

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 15:09..
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AB'nin Türkiye'ye vize şartı Rum medyasında

Üyelik için Türkiye'yi yıllardır oyalayan Avrupa Birliği, vizesiz seyahat konusunda da ikiyüzlü bir tavır içerisinde.

Vizesiz seyahate engel olmak için Türkiye'nin önüne birçok engel süren AB, son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tanınmasını istedi.

Türkiye tarafından kabul edilemeyecek bu şart, Rum medyasında da geniş yer buldu.

BU ŞARTIN YERİNE GELMESİ İMKANSIZ

Politis Gazetesi'nde çıkan haberde, AB'nin Türkiye'ye yapacağı baskılara rağmen bu şartın yerine getirilmeyeceği ifade edildi.

Gazete, Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu'nun bu isteğini kabul etmesini "imkansız" olarak nitelendirdi.

AB'nin Türkiye'ye vize şartı Rum medyasında

Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Kıbrıs şartı haberi

AB'nin Türkiye'ye vize şartı Rum medyasında

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