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Aboneye hakaret eden müşteri temsilcisine para cezası

Erzurum'da GSM şirketine ait müşteri hizmetleri temsilcisi aboneye hakaret ettiği gerekçesiyle bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

DHA | 25.11.2017 - 10:28
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HAKARET

Erzurum Adliyesi'nde zabıt katibi Mustafa Enes Gündüz, telefon faturası 350 lira gelince müşteri hizmetlerini aradı.

Faturasında yanlışlık yapılmış olabileceğini savunan Gündüz, 50 liralık indirim yapılıp yapılamayacağını sordu. Telefondaki görevlinin olumsuz yanıt vermesi üzerine Mustafa Enes Gündüz bir üst yetkiliyle görüşmek istedi.

MÜŞTERİYE GERİ ZEKALI DEDİ

Çağrı merkezindeki 'Takım lideri' konumunda olan Remziye Ç.'ye de durumu anlatan Mustafa Enes Gündüz, faturasında indirim yapılmasını istedi. Remziye Ç., müşteri hizmetlerindeki görevliye, "Geri zekalı manyağa söyle, faturasını ödesin, manyak ya" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Bu konuşmayı duyan Mustafa Enes Gündüz telefonu kapattı ve müşteri hizmetlerini tekrar aradı. Şikayet kaydı oluşturan Mustafa Enes Gündüz, savcılığa başvurup Remziye Ç.'den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığı GSM şirketinden görüşme kayıtlarını istedi. Görüşme kayıtlarınında hakaret ettiği belirlenen 24 yaşındaki Remziye Ç. hakkında dava açıldı.

Erzurum 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada talimat yoluyla ifadesi alınan Remziye Ç., kuzeni Z.A.'nın şirkette yeni işe başladığı için ona yardım amaçlı yanına gittiğini söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen Remziye Ç. "Manyak ya" cümlesini kuzeni Z.'ye kullandığını ileri sürerken, "Geri zekalıya bak" şeklinde bir şey söyleyip söylemediğini ise, hatırlamadığını belirtti.

BİN 500 LİRA PARA CEZASI

Mahkeme, sanığın beyanlarının suçlamadan kurtulmaya yönelik olduğu kanaatine vardı. Mahkeme Müşteri temsilcisi olan sanığı haksız bulan mahkeme Remziye Ç.'yi 'hakaret' suçundan 90 gün karşılığında adli para cezasına çarptırdı. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezası 75 gün adli para cezasına düşürdü. Sanık, günlüğü 20 liradan 1500 TL para cezasına mahkum edildi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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