taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.175
USD
3,9674
EURO
4,8951
ALTIN
171,07
PETR
69,0600

Absürt bir oyun: Godot’u Beklerken

İrlandalı Samuel Beckett’in en meşhur tiyatro eseri olan 'Godot’u Beklerken', hiçbir eylem yapmadan umudu bekleyişin hikâyesidir.

Haber Merkezi | 23.03.2018 - 13:53..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Absürt bir oyun: Godot’u Beklerken

İlk kez 1949 yılında Fransızca olarak kaleme alınan tiyatro oyunu, 1953 yılında Paris’te sahnelenmiş ve 1954 yılında İngilizceye çevrilmiştir. Bu tiyatro oyunu, absürt tiyatronun ilk yapıtlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Absürt tiyatro hakkında en çok inceleme yazılmış oyunu olarak kabul görmektedir. Giriş, gelişme ve sonuç barındırmayan eser, mekân ve karakter özellikleri açısından da çok bilgi vermemektedir.

Zamanla ülke çapında bir ün kazandı. 1954 yılında Beckett tarafından bazı değişikliklerle İngilizceye çevrildi ve başka ülkelerde de sahnelenmeye başladı.

OYUNUN VAROLUŞ SANCILARI

Avangart (Zamanının ilerisinde olan, var olanı aşan ve yeni eğilimlere işaret eden sanatçı grupları ya da sanat anlayışları için kullanılan deyim) olarak nitelenmesine karşın hızla klasikleşti. Oyunun varoluş sancıları çeken kahramanları, yolları kesiştiğinde birbirleriyle iletişim kurmaya çalışırlar.

Absürt bir oyun: Godot’u Beklerken

Her gün yinelenen bu ritüelde bellek işlevinin yerine getiremeyince de gerçekliğin kesinliğinden uzaklaşmaya başlarlar. Kimilerine göre tüm zamanların en iyisi olan bu oyun, 21. yüzyılda da kafamızda soru işaretleri bırakmaya devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında hayat bulan oyun, umudun ve yaşamanın haykırışıdır.

BİLİNMEZLİĞİN İÇİNDE SÜREN BİR HAYAT

Godot’u Beklerken 1954 yılında Türkiye’de ilk defa İstanbul'da Küçük Sahne Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından da 1963 yılında ilk sahnelediği oyun oldu.

Bilinmezliğin içinde hayatını sürdüren ve herhangi bir eylem içerisinde olmadan gelecekten umut besleyen insanların halidir Godot’u Beklerken.

Absürt bir oyun: Godot’u Beklerken

SONU GELMEYEN ANLAMSIZ BEKLEYİŞ

Tiyatroyu izlemek kadar okumayı seviyorsanız Godot’u Beklerken’i mutlaka okumalısınız. Sonu gelmeyen, anlamsız bekleyişi anlatan, absürt tiyatronun en önemli örneklerinden biridir.

Çarpıcı yanlarından biri okuyucunun, izleyicinin fikirlerini hareketlendiren imgelemeleridir.

Oyun, anlamsızlığı, hiçliği, amaçsızlığı, çaresizliği, bitmişliği, bekleyişi ve tüm bunların sıkıntılarını anlatır. Vladimir Didi ve Estragon Gogo adlı iki karakterinin bir ağaç dibinde Godot’u beklemesi.

Absürt bir oyun: Godot’u Beklerken

Fakat Godot gelmez, Godot zaten gelmeyecektir, belki de Godot yoktur, bilemiyoruz. Godot’yu beklerken, Vladimir ve Estragon arasında geçen zekâdan yoksun, anlamsız, gereksiz, yersiz ve saçma konuşmalar geçer.

Aslında bu konuşmalar hiçte anlamsız değildir. Sadece anlamak için bakmak değil görmek gerekmektedir.

Ergül Tosun

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Pablo Picasso'nun ünlü tabloları
Kübizm akımın en önemli temsilcilerinden İspanyol ressam Pablo Picasso'nun öne çıkan en önemli 10 tablosu.
Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi araştırılıyor
Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis Yöresi Tarih Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi, 7 bin yıllık geçmişe sahip kentin tarihini ve değerlerini gün ışığına çıkarmak çalışmalarını sürdürüyor.
Dünya klasiği 'Giselle' balesi 10 yıl aradan sonra başkentte
Romantik balenin başyapıtlarından 'Giselle', 10 yıl aranın ardından Ankara Devlet Opera ve Balesi aracılığıyla başkent izleyicisiyle buluşacak.
Küflü evler moda olabilir
Mis gibi tatil dönüşünde küflenmiş bir şeylerle karşılaşmaktan kim hoşlanır? Tabii ki hiç kimse... Peki küfü dekor olarak kullanmak nasıl fikir? Endişeye mahal yok. Kokmuyor! Bu küfler sadece keçe...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı

AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı

115
ABD Dışişleri Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmiyoruz

113
Axel Springer Doğan Medya Grubu'ndaki hisselerini satacak

Axel Springer Doğan Medya Grubu'ndaki hisselerini satacak

32
Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire

Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire

69
Trump McMaster'ı görevden aldı

Trump McMaster'ı görevden aldı

44
Rusya tatbikatı yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştı

Rusya tatbikatı yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştı

46
Afrin'de yeni dönem başlıyor

Afrin'de yeni dönem başlıyor

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM