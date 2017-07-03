Abu Dabi ABD'nin laptop yasağı listesinden çıktı

Laptop yasağının kaldırılması, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda (AUH) yürürlüğe konan yeni güvenlik prosedürleri sonucunda mümkün oldu.

ÖN MUAYENE BÖLÜMÜNDE KONTROLDEN GEÇİYOR

Khaleej Times gazetesinin haberine göre Etihad'in ABD'ye yapılacak direkt uçuşlarına katılacak yolcular, Terminal 3'te bizzat ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'nin yetkisi ve yönetiminde olan Ön Muayene bölümünde kontrolden geçiyorlar.

ÖNLEMLER SONUNA KADAR DOĞRU BİR ŞEKİLDE ALINIYOR

Başka deyişle ABD hükümeti Abu Dabi Havalimanı'ndan ABD'ye giden uçakları kaynağında kontrol etmeye başladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü David Lapan, ABD'li yetkililerin 'önlemlerin sonuna kadar ve doğru şekilde alındığını' yerinde gözlemlediğini belirterek, yetkililerin kontrollerin doğru şekilde yapılıp yapılmadığını gelecekte yine inceleyebileceğini aktardı.

"MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Abu Dabi'den ABD'ye direkt uçuş yapan tek havayolu firması olan Etihad Havayolları da yaptığı açıklamada "ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın, Abu Dabi Havalimanı'nda özel Ön Muayene bölümünün başarıya devreye alınmasından sonra ABD ve Abu Dhabi arasındaki uçuşlarda elektronik cihaz yasağını kaldırmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.