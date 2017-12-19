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Abu Dabi Louvre müzesinde Fransa Louvre sergisi

Lükse düşkünlüğü ile bilinen sanat sever Birleşik Arap Emirlikleri 'Abu Dabi Louvre' müzesinde Fransa Louvre eserlerini sergilemeye hazırlanıyor.

AA | 19.12.2017 - 17:21..
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Abu Dabi Louvre müzesinde Fransa Louvre sergisi

Kasım ayında açılan Abu Dabi Louvre müzesi 21 Aralıkta önemli bir programa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Fransa Louvre müzesindeki eserleri BEA'ye getirten Emirlik, Fransız Kralı XIV. Louis'in döneminde Versailles Sarayı'nda sergilenen eserleri, Abu Dabi Louvre'da sergiye açacak.

Abu Dabi Louvre müzesinde Fransa Louvre sergisi - GALERİ

Abu Dabi Louvre müzesinde Fransa Louvre sergisi

FRANSIZ ESERLERİ SERGİLENECEK

Paris'teki sanatçıların atölyeleri ve Louvre müzesinin kuruluş hikayesini temsil eden 150 eser sergilenecek. Roma mitolojisi avcılık tanrıçasını temsil eden Versay Dianası veya Avcı Diana'nın heykeli de sergilenen eserler arasında yer aldı

Abu Dabi Louvre müzesinde Fransa Louvre sergisi VİDEO

Abu Dabi Louvre müzesinde Fransa Louvre sergisi

MİLYAR DOLARLIK MÜZE

Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan anlaşmaya göre Abu Dabi'deki müze "Louvre" ismini kullanmak için 30 yıl boyunca Louvre Paris'e 525 milyon dolar ödeme yapacak. Ayrıca Fransa'dan gelecek olan ödünç eserlerin güvenliği için de ek olarak 750 milyon dolarlık bir ödeme de sigorta olarak gerçekleştirilecek.

BAE lükse düşkünlüğünün yanı sıra mülteci ve sığınmacılara kucak açmayan ülke olarak tanınıyor.

Abu Dabi Louvre müzesinde Fransa Louvre sergisi

MÜSLÜMAN VE İNSANİ DRAMA DUYARSIZ

Birleşik Arap Emirlikleri, isminden de belli olacağı üzere bir Arap ülkesi, ancak Arap mültecilere kucak açmayan ve sığınmacıları kapılardan kovan bir ülke olarak biliniyor.

Bir müze için 1.3 milyar dolar harcamaktan çekinmeyen BAE, mülteciler için hatırı sayılır bile denilemeyecek kadar az bir para harcadı.

Abu Dabi Louvre müzesinde Fransa Louvre sergisi

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